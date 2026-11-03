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Общество

В Калужской области завершился пожароопасный сезон

Дмитрий Ивьев
03.11, 14:14
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Во вторник, 2 ноября, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Там объяснили, что уже установилась устойчивая дождливая погода. Также зафиксировано понижение температуры воздуха.

- Это значит, что напряжённый период, когда риск лесных пожаров был особенно высок, пройден, - говорится в комментарии Минприроды. - Благодарим всех, кто соблюдал правила пожарной безопасности в лесу и помогал беречь природу!

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