В Калужской области завершился пожароопасный сезон
Во вторник, 2 ноября, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Там объяснили, что уже установилась устойчивая дождливая погода. Также зафиксировано понижение температуры воздуха.
- Это значит, что напряжённый период, когда риск лесных пожаров был особенно высок, пройден, - говорится в комментарии Минприроды. - Благодарим всех, кто соблюдал правила пожарной безопасности в лесу и помогал беречь природу!
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