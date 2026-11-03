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Общество

Вручены медали «85 лет со дня освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков»

Дмитрий Ивьев
03.11, 13:24
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В преддверии Дня народного единства Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев вручил медали «85 лет со дня освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков» участникам специальной военной операции, членам волонтёрских и ветеранских организаций.

«Накануне праздника вручили памятные медали  тем, кто продолжает великую традицию служения Отечеству: ветеранам боевых действий, представителям ветеранских и общественных организаций, сотрудникам учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием молодого поколения, волонтерам. Каждая награда – знак признания важности и необходимости труда этих людей. Искренне поблагодарил всех за неравнодушие, активную жизненную позицию, за то, что они делают наш город добрее и сильнее. Пусть единство и взаимное уважение представителей разных поколений всегда будут нашей опорой!», – подчеркнул Юрий Моисеев.

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