Калужане почтили память освободителя города

3 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Михаила Петровича Краснопивцева. Он командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии, участвовал в освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков. 21 декабря 1941 года полк М.П. Краснопивцева совместно с танкистами полковника Гетмана и кавалеристами полковника Борисова форсировал Оку и ворвался в Калугу. Захватив плацдарм, девять дней они отбивали вражеские контратаки. На рассвете 30 декабря во время общего штурма Калуги полк М.П. Краснопивцева вёл бой в центральной части города. Воины 473-го полка водрузили Красное знамя над зданием горсовета. Михаил Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 1942 года у д. Вышнее Мосальского района Калужской области.

К памятнику советскому военачальнику возложили цветы председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутат Эльвира Капитонова, председатель городского совета ветеранов Евгений Янкелевич, сотрудники образовательных учреждений и жители Правобережья.

«Михаил Петрович – яркий представитель поколения победителей. Наши предки выстояли в самой страшной войне, освободили от фашизма половину Европы, восстановили страну. Сегодня все мы должны быть достойными наследниками этого великого поколения. Работники школ и детсадов, жители Правобережья, как и многие калужане, помогают нашим защитникам, собирают гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, всеми силами поддерживают бойцов. Благодарю вас, дорогие друзья, за неравнодушие и активную позицию! Поздравляю с наступающим Днём народного единства, желаю успехов, мира, добра и благополучия!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.