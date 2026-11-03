В Калуге появилась Аллея ветеранов

По инициативе организации «Боевое братство» в сквере Защитников Отечества у монумента «Журавли» были высажены четыре ивы. Там же состоялся митинг, в котором приняли участие председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, депутат Думы, руководитель Калужского областного отделения ВООВ «Боевое Братство» Андрей Голубев, представители духовенства, ветеранских организаций, участники боевых действий и специальной военной операции.

«Накануне Дня народного единства, в знаковом месте нашего города – сквере Защитников Отечества заложена аллея, посвящённая ветеранам боевых действий и военной службы. Калужане всегда достойно выполняли свой воинский долг, защищали нашу страну в различных локальных конфликтах, сейчас отважно сражаются в ходе специальной военной операции. Наш святой долг – хранить память об их подвиге и передать её следующим поколениям. Ветераны Великой Отечественной войны заложили в нашем городе замечательные традиции военно-патриотического воспитания. Благодарю членов ветеранской организации «Боевое братство» за то, что они поддерживают эти традиции и ведут активную работу с молодёжью», – отметил Юрий Моисеев.