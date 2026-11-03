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Общество

В Калуге появилась еще одна аллея героев

Первые четыре ивы высажены возле памятника «Журавли» на Площади Победы во вторник, 3 ноября
Михаил Тырин
03.11, 14:13
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Организатором акции стало калужское «Боевое братство» при поддержке городских властей.

Руководитель ветеранской организации Андрей Голубев пояснил, что ивы выбраны не случайно. Это дерево особенно выразительно вписывается в пространство сквера, подчеркивая атмосферу памяти и скорби по погибшим героям.  

Участников акции поприветствовали председатель городской думы Юрий Моисеев и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами иеромонах Дорофей.

Тяжелыми воспоминаниями о войне поделился ветеран СВО Игорь Корнилов, ранее известный калужанам как актер и телеведущий.

Сегодня «Боевое братство» объединяет более двухсот участников локальных вооруженных конфликтов, из которых почти 40 выполняли боевые задачи на спецоперации.

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