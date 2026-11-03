В Калуге появилась еще одна аллея героев
Организатором акции стало калужское «Боевое братство» при поддержке городских властей.
Руководитель ветеранской организации Андрей Голубев пояснил, что ивы выбраны не случайно. Это дерево особенно выразительно вписывается в пространство сквера, подчеркивая атмосферу памяти и скорби по погибшим героям.
Участников акции поприветствовали председатель городской думы Юрий Моисеев и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с силовыми структурами иеромонах Дорофей.
Тяжелыми воспоминаниями о войне поделился ветеран СВО Игорь Корнилов, ранее известный калужанам как актер и телеведущий.
Сегодня «Боевое братство» объединяет более двухсот участников локальных вооруженных конфликтов, из которых почти 40 выполняли боевые задачи на спецоперации.
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