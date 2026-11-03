На заседании Высшего совета ВАРМСУ обсудили перспективные задачи развития муниципалитетов

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что ассоциация — надёжный партнёр региона.

Сейчас в области реализуют семь проектов по развитию опорных населённых пунктов — на них выделили больше 1,5 млрд рублей. При этом федеральные программы стараются подстраивать под реальные нужды территорий.

Жители тоже активно участвуют в развитии своих городов и сёл: в 2025 году воплотили в жизнь 288 инициативных проектов. Отдельно выделяют проекты для школьников и молодёжи.

Ещё в регионе готовят управленцев для муниципалитетов. Например, работает «Школа мэров». Губернатор считает, что такие инструменты нужно развивать, особенно для малых территорий.

Отдельно упомянули IV Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» и Всероссийскую муниципальную премию «Служение». В этом году её выиграл калужанин — ветеран СВО, директор Серпейской школы Евгений Филонов. Сейчас как раз принимают заявки на участие в IV премии.