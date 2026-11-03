Калужанка завалила соперницу гневными СМС

Жительница Хвастовичского района заплатит штраф за оскорбительные сообщения.

В сентябре между двумя женщинами возник конфликт. После ссоры 35-летняя женщина отправила бывшей супруге сожителя СМС с оскорблениями.

Заявительница обратилась в прокуратуру, там провели проверку. Поскольку возбуждать дела об оскорблениях может только прокурор, ведомство завело административное дело. В итоге суд назначил женщине штраф — 3 тысячи рублей.