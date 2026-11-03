Калужанка завалила соперницу гневными СМС
Жительница Хвастовичского района заплатит штраф за оскорбительные сообщения.
В сентябре между двумя женщинами возник конфликт. После ссоры 35-летняя женщина отправила бывшей супруге сожителя СМС с оскорблениями.
Заявительница обратилась в прокуратуру, там провели проверку. Поскольку возбуждать дела об оскорблениях может только прокурор, ведомство завело административное дело. В итоге суд назначил женщине штраф — 3 тысячи рублей.
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