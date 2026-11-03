В Жиздринском округе открыли памятник участникам ВОВ, локальных войн и СВО
Он появился в селе Совхоз Коллективизатор, рассказал 3 ноября глава администрации Жиздринского округа Александр Барыбин.
По его словам, этот мемориал яркий пример того, как сила народной инициативы и поддержка ТОС способны воплощать в жизнь по-настоящему значимые дела.
Он поблагодарил активистов.
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