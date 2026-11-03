Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Жиздринском округе открыли памятник участникам ВОВ, локальных войн и СВО
Общество

В Жиздринском округе открыли памятник участникам ВОВ, локальных войн и СВО

Дмитрий Ивьев
03.11, 10:39
0 333
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Он появился в селе Совхоз Коллективизатор, рассказал 3 ноября глава администрации Жиздринского округа Александр Барыбин.

По его словам, этот мемориал яркий пример того, как сила народной инициативы и поддержка ТОС способны воплощать в жизнь по-настоящему значимые дела.

Он поблагодарил активистов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
25%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhoZkllTE1mMnU0MHN0L1p6QjdTMkE9PSIsInZhbHVlIjoibnA0OFduMVorWEpVdkk3ciswZ1orSGM4UThPUURad1prSDRKVWlYK0M5U1J4RzdaRTNKQllYN1JVTy9UUldpWm9tVEdENHRyRVdZRUZSZkxhRFBxaVlUamk2dFl1SThqQllKZGE0ZW1hdkhBWGJKTDhWMThZODNIRGNES2ZBNFJWaExhZWxmNmZKVVZJMVJnbzBseHhYN3hyamJmdmZ5R0trSDV3ZVNpT0s2d2JtL0VVT3g1UDJseUhUeDBNNTBYdFVWMkZHdnJqTXhndjB5cTRBVkU2KzlaSkNsb0JRbFhocGdJTjg4OEpwd24veHJMSG1ua0JvMVc1ZU5NTjJ6OXpJVG40YVVScTc1RTgva2wxOUFORXV3dEl3eEdDVzZuSWhrNytyV2l3VllueG91UGozTjc2d3VHSjFTRGhSWFltdFVsRVQ5ZWVPcTV2bkNFRjM5VmZaL2hSRzFFdDl5UGtKVEc0Rlh5UkNveHdoQk1yUWQxY2kyRnNia2xjZWNpSklBdGNmaFNqQVpFWnpkeVpDZ1FFam5QNlNhZ1RTc1VyQStlSVlGT2FDdTBpZmU5UmExN0ZwZFd0TG5JcWNSMSIsIm1hYyI6ImU2MmYzMjg1YTAxNzVlZTBmOTAwMGM4MTc0YjJlZjE3NmJmN2E2OGQyMWJkYzhkMWRkYTYzZWRlYjJkMmEwMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldCSXZMWjRDNFRJNlQwSGpUemlGb3c9PSIsInZhbHVlIjoiZDZ5ZGx6WHdXbkRkTWJuZ1lUMGk5MGFFL09Yc2cvYklCZ0h4NW9vblduNEtCQkw1RUpMK1pLT1U3UEVoNHdvdWJ6ZktQYS95SlVucnJDdTdLUDU5eUV4bys3N2hpVm9WS3BESHV5Mi9jS05BeFVESHplQkRud1VrREU4YlBpZU5HUVhiMlorT3k4QUlxaVh3SWRWWCtIb0Y4STlyN1JpOGlQVy9NdXk0dHBXYWp3VkV0Q1VzeXFtTjQ1UjBEL3p0RWkzclFXN29HUmNpdzQwZjBrVUNHenM0U3lzTDRKVm9MWUxqSkJPVkJuU2NmUlpIckx3MFVuOHM3L3VXMmZHS0pNN0Y4YjdTc0dleUFVSGYvSTl5R0dDVloyelVLUVVzTHZHb2tSck5sVWx4OU02eUJHU0toalphTDJBTzl2T2o1aTZtUWhjRjlkVTZHamlqeSs2WEx1ZTlERGFYZXV6emtYbStReVk0NzZ4L0NsNlczWW9MamIzTXF0ZnhyQldFcVhUTjF4VVNzemE1ODRCNys0VzhKQ2w2Qzg1eFdtRTVZZ1F4WXl0QUJmRHh4ZVJxNkkwQXJLdDNDVThzZXNpU3lCMUpRakhHMEwyQ3NJRml4R2dnSVpkUEZjcll3dE5rQ1U1dUtNNGRrUUFLTkowbnRaYThDL3RxNzczaFp2Q1hOb1MwTk9SMGVTbEhkY1ZiZGRwKzdBK2xkdVFoMTk2TElnRjNRTE5rMnV6bzdxbndUV0pVMjVNWjN4VjQzWVVDV2V0cGtYSVY4Z21CWHB2eFZ3YmljYXNqTENSdjN2MEhoNlpZek5GbDdHM1FHdkJPWTl3R1BPOGR1WTlncWRSKyIsIm1hYyI6IjJjMzExZWY3ODIxNGE0ZDgzYzRlNjIyYTQ2NjM3MzEyMjU1ZjQ4MTk1NjNhNGYwNTQ3NjY3MzUxNTVkNzNmMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+