В Жиздринском округе открыли памятник участникам ВОВ, локальных войн и СВО

Он появился в селе Совхоз Коллективизатор, рассказал 3 ноября глава администрации Жиздринского округа Александр Барыбин.

По его словам, этот мемориал яркий пример того, как сила народной инициативы и поддержка ТОС способны воплощать в жизнь по-настоящему значимые дела.

Он поблагодарил активистов.