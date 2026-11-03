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Общество

За октябрь калужские медики помогли 1 635 пациентам в подшефном Первомайске

Дмитрий Ивьев
03.11, 09:19
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В регион вернулась мультидисциплинарная бригада специалистов здравоохранения, которые оказывали помощь жителям подшефного региона.

За месяц невролог, анестезиолог-реаниматолог и врач функциональной диагностики оказали плановую помощь 1 382 пациентам.

Неотложную помощь калужские медики оказали еще 253 местным жителям.

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