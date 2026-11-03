За октябрь калужские медики помогли 1 635 пациентам в подшефном Первомайске
В регион вернулась мультидисциплинарная бригада специалистов здравоохранения, которые оказывали помощь жителям подшефного региона.
За месяц невролог, анестезиолог-реаниматолог и врач функциональной диагностики оказали плановую помощь 1 382 пациентам.
Неотложную помощь калужские медики оказали еще 253 местным жителям.
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