Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем народного единства

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, мы особенно остро осознаем истинную цену сплоченности и согласия.

Во время тяжелых испытаний наша сила всегда заключалась в единстве фронта и тыла.

Мы всем сердцем гордимся подвигами наших бойцов на передовой, которые каждый день защищают будущее Отечества.

Особые слова благодарности говорим волонтерам, чья самоотверженная работа и неравнодушие стали надежной опорой для наших защитников.

Этот год объявлен Годом единства народов России. Пусть чувство общности и искренней любви к Родине согревает каждый дом во всех уголках нашей страны.

Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, мира и непоколебимой веры в нашу общую победу!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента