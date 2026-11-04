Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Днем народного единства
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, мы особенно остро осознаем истинную цену сплоченности и согласия.
Во время тяжелых испытаний наша сила всегда заключалась в единстве фронта и тыла.
Мы всем сердцем гордимся подвигами наших бойцов на передовой, которые каждый день защищают будущее Отечества.
Особые слова благодарности говорим волонтерам, чья самоотверженная работа и неравнодушие стали надежной опорой для наших защитников.
Этот год объявлен Годом единства народов России. Пусть чувство общности и искренней любви к Родине согревает каждый дом во всех уголках нашей страны.
Желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла, мира и непоколебимой веры в нашу общую победу!
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента
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