Геннадий Новосельцев и митрополит Климент поприветствовали участников юбилейной парламентской встречи
2 ноября в Законодательном Собрании прошла X Парламентская встреча в рамках XXIX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии.
Работу возглавили председатель парламента Геннадий Новосельцев и митрополит Калужский и Боровский Климент.
Тема встречи: «Духовно-нравственные ценности как ориентир в условиях развития цифровой среды».
Геннадий Новосельцев, открывая мероприятие подчеркнул, что в Калужской области между Законодательным Собранием и митрополией сложились конструктивные взаимоотношения, долгое, плодотворное сотрудничество.
- Подтверждение тому - наша десятая, юбилейная встреча, - отметил он.
Обращаясь к участникам, митрополит Климент затронул тему воспитания молодежи.
- Мы должны усилить работу и в школах, и на приходах. Объединиться в этом. Чтобы, живя в цифровом пространстве, дети сохраняли свою человечность, понимали свою культуру, любили свою Родину, - сказал он.
- Сегодня мы обсуждаем очень важную тему. Для всех нас цифровая среда и развитие технологий – серьезный вызов. Наши дети давно уже там, в будущем. И все это содержит в себе много рисков. Общими усилиями мы должны выработать решения, чтобы наши дети не потерялись в этом пространстве, не утратили свои нравственные ориентиры, - добавил Геннадий Новосельцев.
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