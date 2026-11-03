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Общество

Геннадий Новосельцев и митрополит Климент поприветствовали участников юбилейной парламентской встречи

03.11, 09:51
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2 ноября в Законодательном Собрании прошла X Парламентская встреча в рамках XXIX Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии.

Работу возглавили председатель парламента Геннадий Новосельцев и митрополит Калужский и Боровский Климент.

Тема встречи: «Духовно-нравственные ценности как ориентир в условиях развития цифровой среды».

Геннадий Новосельцев, открывая мероприятие подчеркнул, что в Калужской области между Законодательным Собранием и митрополией сложились конструктивные взаимоотношения, долгое, плодотворное сотрудничество.

- Подтверждение тому - наша десятая, юбилейная встреча, - отметил он.

Обращаясь к участникам, митрополит Климент затронул тему воспитания молодежи.

- Мы должны усилить работу и в школах, и на приходах. Объединиться в этом. Чтобы, живя в цифровом пространстве, дети сохраняли свою человечность, понимали свою культуру, любили свою Родину, - сказал он.

- Сегодня мы обсуждаем очень важную тему. Для всех нас цифровая среда и развитие технологий – серьезный вызов. Наши дети давно уже там, в будущем. И все это содержит в себе много рисков. Общими усилиями мы должны выработать решения, чтобы наши дети не потерялись в этом пространстве, не утратили свои нравственные ориентиры, - добавил Геннадий Новосельцев.

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