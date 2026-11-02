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Новость дня Общество

Каждый четвертый мошеннический звонок калужанам является частью многоступенчатой схемы

02.11, 15:22
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Фото: МТС.
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МТС с помощью сервиса «Защитник» представила статистику нежелательных звонков жителям Калужской области с января по сентябрь 2026 года. Количество заблокированных сервисом цифровой безопасности соединений превысило 14,8 миллионов.

Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками пенсионных и социальных служб, курьерами и работниками почты, сервисов доставок и маркетплейсов, а также госорганами. Среди спамеров чаще всего беспокоили калужан из банков и финансовых организаций. На втором месте по уровню назойливости – с рекламными предложениями и опросами, на третьем – коллекторы.

Цифровой помощник активно общался с нежелательными собеседниками: средняя длительность соединения с сервисом составляла почти 5 секунд. Одному калужанину спамер пытался дозвониться более 13 тысяч раз, все входящие были заблокированы сервисом цифровой безопасности.

«Мошенники полюбили многоступенчатые схемы: по нашей аналитике, с начала года доля таких опасных диалогов с калужанами выросла до 24%. Поэтому стоит быть начеку в общении с телефонным незнакомцем. Если вас торопят, убеждают совершить банковскую операцию или предоставить данные и коды из смс, то стоит прервать разговор. Но не всегда возможно сориентироваться в моменте: здесь на помощь придут наши сервисы, которые по триггерным словам и выражениям умеют распознавать злоумышленников. Абонент получает голосовое уведомление прямо во время звонка, что разговор потенциально опасен», — рассказала директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.

ВНИМАНИЕ!

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