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Общество

Шапша поздравил судебных приставов

Дмитрий Ивьев
02.11, 14:16
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с руководителем УФССП России по Калужской области Бениамином Надировым поздравил сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником.

- Работа судебных приставов требует выдержки, принципиальности, настойчивости, - заявил глава региона. - Особенно когда дело касается восстановления справедливости, защиты интересов детей - выплаты алиментов.

За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет приставами взыскан и перечислен почти миллиард рублей. Это практически на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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