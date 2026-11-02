Шапша поздравил судебных приставов
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с руководителем УФССП России по Калужской области Бениамином Надировым поздравил сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником.
- Работа судебных приставов требует выдержки, принципиальности, настойчивости, - заявил глава региона. - Особенно когда дело касается восстановления справедливости, защиты интересов детей - выплаты алиментов.
За 9 месяцев этого года в консолидированный бюджет приставами взыскан и перечислен почти миллиард рублей. Это практически на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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