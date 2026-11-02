В Калужской области график работы поликлиник поменяется 4 ноября

В среду будет праздноваться День народного единства. Министерство здравоохранения сообщило, к каким врачам в этот день можно будет попасть на прием.

Кабинеты неотложной помощи откроют в дежурных поликлиниках с 9:00 до 15:00, а в больницах - с 8:00 до 20:00.

Стоматология в Калуге на Академической, 8 будет работать с 8:30 до 15:00.

Детская стоматология на Вилонова, 35 также откроется: терапевт – с 9:00 до 15:00, хирург – с 8:00 до 19:00.

С 5 ноября медучреждения начнут работать по обычному графику.