Калужанка стала финалисткой премии «МедиаПоле»

Журналист и телеведущая Алиса Куличенко из Калужской области вошла в число финалистов Национальной премии «МедиаПоле».

Она представила выпуск передачи «Концепт» о условиях жизни в деревнях и сёлах, в том числе о возможностях для молодых специалистов.

Об этом 1 ноября рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

Всего в финал вышли 120 авторов из разных регионов России.

На участие в премии было подано более 2000 заявок - среди них блогеры, журналисты, авторы видео и мультимедийных проектов.

Финал пройдёт в Санкт-Петербурге. 2 ноября финалисты посетят ведущие медиацентры, а 3 ноября состоятся деловая программа и церемония награждения в музее современного искусства Эрарта.

Победители разделят призовой фонд в 5 млн рублей.