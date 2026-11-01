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Калужские кинологи участвуют во флешмобе

Татьяна Светлова
01.11, 10:30
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Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Калужской области присоединились к федеральному флешмобу «Одно целое».

Акция приурочена ко Дню народного единства. Ее цель показать, что все мы разные, но вместе составляем сильное и сплочённое целое.

Как рассказали в УМВД России по Калужской области, кинологи со служебными собаками участвуют в раскрытии преступлений, розыске людей, поиске запрещённых веществ и других задачах. За каждым расчётом стоят ежедневная подготовка, дисциплина и доверие между человеком и собакой.

Флешмоб «Одно целое» показывает сплочённость коллектива и общую ответственность за безопасность граждан.

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