Калужские кинологи участвуют во флешмобе
Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Калужской области присоединились к федеральному флешмобу «Одно целое».
Акция приурочена ко Дню народного единства. Ее цель показать, что все мы разные, но вместе составляем сильное и сплочённое целое.
Как рассказали в УМВД России по Калужской области, кинологи со служебными собаками участвуют в раскрытии преступлений, розыске людей, поиске запрещённых веществ и других задачах. За каждым расчётом стоят ежедневная подготовка, дисциплина и доверие между человеком и собакой.
Флешмоб «Одно целое» показывает сплочённость коллектива и общую ответственность за безопасность граждан.
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