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Новость дня Общество

Калуга обошла столицы ЦФО по социально-экономическим показателям

Татьяна Светлова
01.11, 08:09
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Городской голова Дмитрий Денисов 31 октября представил отчет о социально-экономическом развитии Калуги за первое полугодие 2026 года.

Согласно данным, областная столица вошла в число лидеров среди 16 административных центров Центрального федерального округа.

По девяти ключевым показателям Калуга заняла первую строчку рейтинга, по четырем - вторую позицию. И по ряду других  показателей город оказался в пятерке лучших.

Среди наиболее значимых достижений - рост средней зарплаты на 121,4%, темп роста  отгруженных товаров и услуг - 235,5%, а объём отгруженных товаров, работ и услуг на одного жителя - 909,8 тыс. рублей.

Кроме того, активное строительство: 379 квадратных метров нового жилья на каждую тысячу жителей.

Объем продукции обрабатывающих производств составил 857,6 тыс. рублей на каждого жителя, финансовые результаты организаций - 133,4 тыс. рублей на жителя.

Расходы городского бюджета достигли 33,6 тыс. рублей на одного калужанина.

Дмитрий Денисов отметил, что Калуга сохраняет сильные позиции по инвестиционной привлекательности, бюджетным доходам, финансовым результатам предприятий, занятости и другим важным направлениям.

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