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Новость дня Общество

Тридцать юных калужан стали стипендиатами в области искусств

Михаил Тырин
31.10, 16:29
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20 музыкантов, 8 художников и 2 хореографа — за каждым именем талант, большой труд, упорство и любовь к своему делу.

Градоначальник Дмитрий Денисов поздравил ребят с заслуженным признанием, поблагодарил педагогов и концертмейстеров, которые помогают раскрывать таланты и вдохновляют на новые достижения.

За успехами калужан огромная работа. В активе детских школ искусств 3157 дипломов, в том числе 800 международного и 1072 всероссийского уровня. И 66 наград Гран-при.!

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