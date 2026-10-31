В Калуге 30 юных дарований получили стипендии в сфере искусства

20 музыкантов, 8 художников и 2 хореографа — за каждым именем талант, большой труд, упорство и любовь к своему делу.

Градоначальник Дмитрий Денисов поздравил ребят с заслуженным признанием, поблагодарил педагогов и концертмейстеров, которые помогают раскрывать таланты и вдохновляют на новые достижения.

За успехами калужан огромная работа. В активе детских школ искусств 3157 дипломов, в том числе 800 международного и 1072 всероссийского уровня. И 66 наград Гран-при.!