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В Калуге 30 юных дарований получили стипендии в сфере искусства

20 музыкантов, 8 художников и 2 хореографа — за каждым именем талант, большой труд, упорство и любовь к своему делу.
Михаил Тырин
31.10, 16:27
0 257
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Градоначальник Дмитрий Денисов поздравил ребят с заслуженным признанием, поблагодарил педагогов и концертмейстеров, которые помогают раскрывать таланты и вдохновляют на новые достижения.

За успехами калужан огромная работа. В активе детских школ искусств 3157 дипломов, в том числе 800 международного и 1072 всероссийского уровня. И 66 наград Гран-при.!

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