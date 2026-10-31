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Общество

Суд обязал ограничить доступ людей к опасному объекту в Людиновском районе

В пятницу, 30 октября Калужская областная прокуратура сообщила, что проверила, как содержатся аварийно-опасные объекты.
Михаил Тырин
31.10, 09:41
0 447
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Выяснилось, что в деревне Игнатовка Людиновского муниципального округа стоят два аварийных здания.

Они давно пустуют, но доступ к ним никто не ограничивал — а это опасно для жизни и здоровья людей.

Прокуратура подала иск в суд с требованием закрыть доступ в эти здания. Суд требования удовлетворил полностью. Прокуратура держит на контроле исполнение этого решения.

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