Калужская область не прекращает помогать подшефному Первомайску

Как сообщил в пятницу, 30 октября калужский минстрой, в городе идут работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Макаренко.

На данный момент специалисты разбирают старое кровельное покрытие и ведут кирпичную кладку под мауэрлат и лежень — конструктивные элементы, требующиеся для монтажа новой крыши.

По окончании ремонта здание сможет принять жильцов в обновлённых условиях.