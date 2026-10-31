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Общество

Калужская область не прекращает помогать подшефному Первомайску

Михаил Тырин
31.10, 09:00
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Как сообщил в пятницу, 30 октября калужский минстрой, в городе идут работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Макаренко.

На данный момент специалисты разбирают старое кровельное покрытие и ведут кирпичную кладку под мауэрлат и лежень — конструктивные элементы, требующиеся для монтажа новой крыши.

По окончании ремонта здание сможет принять жильцов в обновлённых условиях.

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