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Общество

В Калуге убрали космонавтика из парка

Дмитрий Ивьев
30.10, 16:22
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Фигурки выпускницы больше нет рядом со входом в парк культуры и отдыха.

Ситуацию в пятницу, 30 октября, прокомментировала скульптор Алина Фарниева:

- Ещё на этапе подготовки к установке мы тщательно выбирали и согласовывали место для неё, учитывая несколько принципиально важных факторов. В частности, чтобы оно было связано с традицией встреч выпускников, с ней было удобно фотографироваться экскурсионным группам, а сама точка отвечала требованиям безопасности — рядом находилась камера наблюдения.

Когда возник вопрос о переносе, рассматривали разные варианты, в том числе заменить постамент на более эстетичный (изначально так и планировалось, так как прежний был временным решением из-за срочности открытия, и в этом году мы наконец были готовы к его замене), однако прийти к общему решению, к сожалению, не удалось.

В итоге спонсор приняла решение забрать малышку, а наши мастера произвели демонтаж самой фигурки и её постамента, а также выровняли место, где она была. Так Саша покинула своё привычное место в городе.

Нам бесконечно жаль расставаться с одной из самых популярных и любимых горожанами фигурок. Но она останется с нами в формате сувенирной продукции: миниатюрных копий, открыток и других памятных вещей, и конечно же благодаря вашим фото, постам в соцсетях и вашей любви!

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