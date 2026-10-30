Архитектурная жемчужина Калуги

Дом купца Ивана Максимовича Золотарёва, расположенный в Калуге на улице Пушкина под номером 14, по праву называют архитектурной жемчужиной города.

Главный дом Усадьбы Золотарёвых со стороны улицы

Этот дом, без преувеличения, является уникальным не только в масштабах города, но и страны в целом, представляя собой чудом сохранившийся в первозданном виде образчик постройки «допожарной» Москвы, погибшей в пламени войны 1812 года. Именно дом Золотарёвых является визитной карточкой Калуги и главным «экспонатом» Калужского объединённого музея-заповедника

Собственно, дом Золотарёвых представляет собой не просто отдельное здание, а целый усадебный комплекс, состоявший из главного дома, двух флигелей и колоннады, когда-то отделявшей внутренний двор от регулярного парка с прудами.

Внутренний двор Усадьбы Золотарёвых

В восточном флигеле внутреннего двора размещался каретный сарай. Западный флигель использовался для хозяйственных нужд. На рубеже XIX и ХХ веков флигель был переделан в жилое помещение. Фасад флигеля приобрел парадный вид, подчеркивавший новое назначение здания.

Главный дом был построен в 1805–1808 годах. Имя архитектора, создавшего этот шедевр, до сегодняшнего дня остаётся неизвестным. Он построен в классическом стиле и сохранил в неизменном виде внешнее убранство и внутреннее оформление залов парадных комнат.

С фасада здание двухэтажное. со стороны двора второй этаж разделен на две части, образуя так называемые антресоли – третий этаж. Великолепно выполненные горельефы, изображающие сцены из древнегреческого эпоса – «Гера и Афродита», «Суд Париса» и «Жертвоприношение» - заполняют ниши над центральными окнами второго этажа.

У каждого входящего на территорию усадьбы вызывают восхищение чугунные кружевные ворота и оригинальные фонари у входа.

Фонари у входа в главный дом

На первом этаже у Золотарёвых располагались кухонные и хозяйственные помещения. Сейчас здесь располагается отдел природы.

Внутренней отделкой второго этажа, сохранившейся до наших дней, занимался широко известный в начале XIX века московский скульптор и мраморных дел мастер итальянец Сентин Петрович Кампиони.

Парадная лестница

Первой комнатой от лестницы на втором этаже является Малая гостиная или Приёмная. В ней хозяин и хозяйка принимали посетителей в течение дня. Из Малой гостиной начинаются анфилады жилых и парадных комнат.

Приёмная

Вторая жилая комната – Столовая. Стены Столовой расписаны античными пейзажами.

Росписи стен и печи в Столовой

Следующая комната – Говорильня – принадлежала хозяину дома. Здесь гости отдыхали после обеда, возможно, обсуждали с купцом Золотаревым свои коммерческие дела. Не интеллектуальную беседу настраивают изображённые аллегории музыки, скульптуры, живописи и архитектуры.

Анфилада жилых комнат со стороны Говорильни

Как считают историки и реставраторы, гости купца Золотарева, и посторонние посетители во внутреннюю галерею дома не входили. Галерея соединяет все жилые и парадные помещения дома. Именно отсюда можно попасть в Кабинет хозяина дома, который является непроходной комнатой. Интересно, что в отличие от других комнат. где пейзаж, изображённый на стенах, имеет перспективу, уходящую вдаль, в кабинете человек находится словно в лесу, окружённый подходящими вплотную растениями. Сама комната представляет собой каменную открытую беседку, крышу которой поддерживают кариатиды.

Кабинет хозяина дома

Продолжаем путешествие по анфиладам комнат. Чем ближе к парадным покоям, тем роскошнее оформление комнат.

Первая остановка – комната хозяина дома при Парадной спальне. Росписи фриза и потолка создают ощущение, что вы оказались внутри походной палатки или шатра. Комнату украшает уникальная люстра второй половины XVIII века со встроенными в неё зеркалами. Именно эта люстра висела в доме Золотарева до революции и является одним из немногих мемориальных предметов убранства дома, сохранившихся до настоящего времени.

Люстра Золотарёва 2-ой пол. XVIII века

Анфиладу парадных покоев начинает Парадная спальня с альковом за колоннами, отделанными искусственным мрамором светло-зелёного тона с вкраплениями черного и белого. Стены отделаны белым мрамором. Между окнами - огромное зеркало в деревянной реме, вверху которой – золоченая скульптура, символизирующая изобилие.

Парадная спальня

Все зеркала парадных комнат сохранились со дня постройки дома. Спальню украшают барельефы с изображением Эрота.

Рядом со Спальней находится небольшая комната – будуар, или комната хозяйки при Парадной спальне, обычно называемая Боскетной, так как стены ее расписаны наподобие боскетов, которые устраивались в садах и представляли собой небольшую площадку, обсаженную подстриженными деревьями.

Вход в Будуар из Спальни

Привлекает внимание и трехмерный паркет с оригинальным рисунком.

Очень нарядна Большая гостиная, называемая обычно Голубой по цвету штофа, которым отделаны стены. Узкие зеркала в деревянных ремах, украшены пышной резьбой и вмонтированы в отделанную искусственным мрамором плоскость обеих угловых печей. Другие зеркала поставлены в простенках между окон на мраморные подзеркальники. Отражая убранство гостиной, зеркала зрительно увеличивают ее размеры и усиливают великолепие.

Голубая гостиная

Карниз потолка лепной. Расписанный потолок представляет собой куполообразный плафон, в центре которого изображены два летящих Эрота.

Последняя комната в анфиладе парадных залов Танцевальный зал. В него можно попасть из Голубой гостиной, а также из Приемной. Четыре двери (одна из них – декоративная) создают архитектурную симметрию. На фоне стен выделяются стройные пилястры, отделанные искусственным мрамором с переливами розоватых и лиловых тонов. Хоры для музыкантов устроены в виде лоджии, опирающейся на маленькие беломраморные колонны и ризалит между ними. Аналогичные полуколонны поддерживают арку ниши в торце зала со вставленным в нее живописным панно с изображением античного пейзажа с водопадом. Светлой росписью в технике гризайль покрыт потолок.

Танцевальный зал

Парадный зал дома Золотаревых удивляет посетителей изяществом, красотой и торжественностью.

В 1816 году дом Ивана Максимовича Золотарёва приобрёл статус дворца, так как в нём с 2 по 4 сентября жил посетивший Калугу российский император Александр I. С 1816 года все приезжавшие в губернский город представители царствующей династии неизменно останавливались в доме Золотарёва.

Как видно, на протяжении двух веков дом Золотарёва занимал особое место в истории Калуги. Этот уникальный памятник чудесным образом сохранил не только своё внешнее и внутреннее убранство, но и дух той жизни, которая наполняла его стены в начале XIX века. Сегодня любой житель Калуги или гость города имеет возможность прийти в дом Золотарёва в Калуге на улице Пушкина дом 14, пройти по его комнатам и залам и, погрузившись в царящую в нём атмосферу, сопоставить свои чувства с чувствами людей, живших в окружении античных богов в романтическую эпоху классицизма.

Главный дом усадьбы со стороны двора

Все фото Виктора Ларина