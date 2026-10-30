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Общество

Калужанин вернул детям больше 500 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
30.10, 14:50
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Мужчина долгое время не платил алименты на троих дочерей. Сначала его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он их не отработал и продолжал уклоняться от выплат, рассказали 30 октября в прокуратуре.

С февраля по май накопился новый долг - свыше 72 тысяч рублей.

В итоге на мужчину завели уголовное дело за неоднократную неуплату алиментов.

В суде он признал вину и полностью погасил задолженность, которая составила 578 тысяч рублей.

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