Калужанин вернул детям больше 500 тысяч рублей
Мужчина долгое время не платил алименты на троих дочерей. Сначала его привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы, но он их не отработал и продолжал уклоняться от выплат, рассказали 30 октября в прокуратуре.
С февраля по май накопился новый долг - свыше 72 тысяч рублей.
В итоге на мужчину завели уголовное дело за неоднократную неуплату алиментов.
В суде он признал вину и полностью погасил задолженность, которая составила 578 тысяч рублей.
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