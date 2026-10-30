«Видя всё это, влюбляешься в профессию»: студенты Губкинского университета оценили обнинский масштаб
Как сложные химические формулы превращаются в продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы потребителей в России и десятках стран мира? Чтобы увидеть это своими глазами, студенты-химики кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Губкинского университета приехали в Калужскую область на площадку United Petrochemicals, одного из крупнейших технопарков Европы, входящего в SINTEC Group.
На производстве будущие специалисты прошли весь путь продукции: от блендинга и современных лабораторий до линий фасовки, откуда ежедневно выходят десятки тысяч единиц готовой продукции — моторных масел, антифризов, автомобильной и бытовой химии, профессиональной автокосметики.
Во время учёбы не всегда понимаешь, где именно будешь работать после вуза. Такие поездки открывают весь спектр возможностей. Больше всего запомнилась лаборатория поверхностно-активных веществ (ПАВ) и моющих средств — удивительно видеть изнутри, как рождаются продукты, с которыми мы сталкиваемся в быту каждый день.
Больше всего впечатлили сами производственные процессы и масштаб технопарка. Особенно завораживает комплекс фасовки: своими глазами видишь, как разливают моторные масла и выдувают канистры. А лабораторное оборудование — на уровне настоящих технологий будущего, и специалисты, которые с ним работают, — профессионалы высочайшего уровня. Глядя на них, влюбляешься в профессию и хочешь в ней расти и развиваться.
Мы уже были в Обнинске со студентами несколько лет назад — насколько всё-таки сейчас это технологичное предприятие! Для ребят особенно важно видеть: их обучение максимально приближено к реальности. На производстве они встречают знакомые методы анализа, видят, как применяются полученные знания, понимают, как это пригодится в будущем и зачем они всё это изучали. А ещё открывают для себя новые направления — например, разработку бытовой химии, которой все с удовольствием пользуются дома.
Экскурсия в Калужскую область продолжает многолетнее сотрудничество SINTEC Group с Губкинским университетом: лекции экспертов компании, стажировки, производственная практика, программы переподготовки, дипломные работы на базе технопарка. За последние годы десятки выпускников вуза начали строить карьеру в компании — от первой практики до реальных проектов на предприятии.
Для студентов технологические визиты — возможность изучить, как отрасль устроена изнутри, познакомиться с передовым оборудованием, оценить масштабы современного производства, чтобы затем, через несколько лет, прийти сюда работать вместе с будущими коллегами.
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