«Видя всё это, влюбляешься в профессию»: студенты Губкинского университета оценили обнинский масштаб

Как сложные химические формулы превращаются в продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы потребителей в России и десятках стран мира? Чтобы увидеть это своими глазами, студенты-химики кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Губкинского университета приехали в Калужскую область на площадку United Petrochemicals, одного из крупнейших технопарков Европы, входящего в SINTEC Group.

На производстве будущие специалисты прошли весь путь продукции: от блендинга и современных лабораторий до линий фасовки, откуда ежедневно выходят десятки тысяч единиц готовой продукции — моторных масел, антифризов, автомобильной и бытовой химии, профессиональной автокосметики.

Екатерина

студентка второго курса магистратуры Во время учёбы не всегда понимаешь, где именно будешь работать после вуза. Такие поездки открывают весь спектр возможностей. Больше всего запомнилась лаборатория поверхностно-активных веществ (ПАВ) и моющих средств — удивительно видеть изнутри, как рождаются продукты, с которыми мы сталкиваемся в быту каждый день.

Дмитрий

студент четвёртого курса бакалавриата Больше всего впечатлили сами производственные процессы и масштаб технопарка. Особенно завораживает комплекс фасовки: своими глазами видишь, как разливают моторные масла и выдувают канистры. А лабораторное оборудование — на уровне настоящих технологий будущего, и специалисты, которые с ним работают, — профессионалы высочайшего уровня. Глядя на них, влюбляешься в профессию и хочешь в ней расти и развиваться.

Оксана Ефанова

старший преподаватель кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Мы уже были в Обнинске со студентами несколько лет назад — насколько всё-таки сейчас это технологичное предприятие! Для ребят особенно важно видеть: их обучение максимально приближено к реальности. На производстве они встречают знакомые методы анализа, видят, как применяются полученные знания, понимают, как это пригодится в будущем и зачем они всё это изучали. А ещё открывают для себя новые направления — например, разработку бытовой химии, которой все с удовольствием пользуются дома.

Экскурсия в Калужскую область продолжает многолетнее сотрудничество SINTEC Group с Губкинским университетом: лекции экспертов компании, стажировки, производственная практика, программы переподготовки, дипломные работы на базе технопарка. За последние годы десятки выпускников вуза начали строить карьеру в компании — от первой практики до реальных проектов на предприятии.

Для студентов технологические визиты — возможность изучить, как отрасль устроена изнутри, познакомиться с передовым оборудованием, оценить масштабы современного производства, чтобы затем, через несколько лет, прийти сюда работать вместе с будущими коллегами.