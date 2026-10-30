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Общество

В Мосальском районе признали фиктивным брак иностранки с калужанином

Дмитрий Ивьев
30.10, 14:23
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Прокуратура выяснила, что женщина из другой страны вышла замуж за жителя Калужской области только ради вида на жительство.

При этом она не была знакома с мужчиной, не жила с ним и не вела совместное хозяйство.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы признать брак фиктивным и аннулировать запись о его регистрации. Суд согласился с доводами ведомства. В итоге вид на жительство, который женщина получила благодаря браку, тоже отменили.

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