Проект закона об областном бюджете внесен в Законодательное Собрание Калужской области
30 октября Губернатор области Владислав Шапша внёс в Законодательное Собрание проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».
Данному вопросу была посвящена рабочая встреча председателя парламента Геннадия Новосельцева с заместителем Губернатора Валентиной Авдеевой. Обсуждались основные параметры региональной казны.
Далее законопроект будет передан на рассмотрение в Контрольно-счётную палату региона и комитеты Законодательного Собрания области.
12 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета.
Затем на заседаниях сессии предстоит принять его в трёх чтениях.
- Основные приоритеты - обеспечение сбалансированности бюджетной системы области, безусловное исполнение всех социально значимых обязательств и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на достижение национальных целей развития, - сказала Валентина Авдеева.
- Фракция «Единая Россия» традиционно внесет свои предложения по наиболее актуальным для жителей региона вопросам, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.