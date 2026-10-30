Проект закона об областном бюджете внесен в Законодательное Собрание Калужской области

30 октября Губернатор области Владислав Шапша внёс в Законодательное Собрание проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Данному вопросу была посвящена рабочая встреча председателя парламента Геннадия Новосельцева с заместителем Губернатора Валентиной Авдеевой. Обсуждались основные параметры региональной казны.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение в Контрольно-счётную палату региона и комитеты Законодательного Собрания области.

12 ноября состоятся публичные слушания по проекту бюджета.

Затем на заседаниях сессии предстоит принять его в трёх чтениях.

- Основные приоритеты - обеспечение сбалансированности бюджетной системы области, безусловное исполнение всех социально значимых обязательств и повышение эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на достижение национальных целей развития, - сказала Валентина Авдеева.

- Фракция «Единая Россия» традиционно внесет свои предложения по наиболее актуальным для жителей региона вопросам, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.