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Богатые перестают интересоваться алкоголем – big data T2

30.10, 11:05
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Источник фото: Sergio Photone /Shutterstock
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T2, российский оператор мобильной связи, изучил спрос на алкогольные онлайн-маркеты. Россияне стали активнее интересоваться этой категорией товаров – количество людей, посещающих сайты более 21 дня в месяц, увеличилось с начала года почти в четыре раза. При этом молодежь остается в стороне – среди всех потребителей на молодых людей 18-24 лет приходится только 7% активности, на клиентов 25-34 лет – 18%. Ядро аудитории – люди среднего возраста – 35,3% посетителей сайтов. При этом посещать такие маркеты стали чаще: доля тех, кто заходит на сайты более 21 дня в месяц, увеличилась с 0,7% до 10%. Состоятельные люди перестают интересоваться алкоголем – трафик перетекает в средний класс.

Т2 проанализировал посещаемость сайтов алкогольных магазинов с начала прошлого года – трафик за первые девять месяцев 2026 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2025. Молодые люди стали меньше интересоваться алкоголем – в январе 2025 доля посетителей возраста 25-34 лет составляла 21,4% от общего числа, к сентябрю 2026 показатель уменьшился до 18%. Среди зумеров тренд не изменился – россияне до 24 лет стабильно не употребляют алкоголь, доля общего трафика составляет около 7%. Ключевая аудитория – люди 35-44 лет, на них приходится более 35% посещений.

Трафик онлайн-алкомаркетов переходит от богатых к людям со средним доходом. Его большая приходится на средний класс – с начала 2025 года доля посетителей увеличилась с 16,5% до 23%. Клиенты с высоким достатком теряют интерес к «градусу» – доля уменьшилась с 22,3% до 15,8%. Количество премиум-посетителей снизилось с 26% до 22%.

Посещать маркеты стали намного чаще. Число тех, кто заходит на сайты более 21 дня в месяц, с августа 2025 года выросло в 3,7 раза – доля таких посетителей с начала 2025 года увеличилась с 0,7% до 10%. Остальные категории также подросли – количество визитеров, кто интересуется горячительными напитками до семи раз в месяц, выросло в 1,6 раза; от семи до 14 раз в месяц – в 2 раза, от 14 до 21 – в 2,2 раза. В январе прошлого года большинство клиентов заходило на сайты до трех дней в месяц – однако их доля радикально сократилась с 81% до 55%. При этом число мужчин и женщин оставалось практически равным на протяжении всего периода исследований – 51% женщин и 49% мужчин.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxvLY4vq
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