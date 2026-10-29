В Калужской области назвали три самых крупных взыскания долгов

Судебные приставы подвели итоги и составили рейтинг самых больших сумм, которые удалось взыскать за 9 месяцев 2026 года.

На первом месте — бывший завод региона: с него взыскали больше 57 миллионов рублей. Деньги пойдут производителю комплектующих для железнодорожного транспорта из Москвы.

Второе место — у калужской компании, которая торгует топливом. Под контролем приставов она выплатила свыше 21 миллиона рублей поставщику оборудования из столицы.

Третью строчку заняла фирма из Дзержинского округа, которая занимается хранением нефтепродуктов. С неё взыскали более 19 миллионов рублей — эти деньги получит калужский предприниматель.