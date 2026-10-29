В Калуге через суд решили, с кем из родителей будет жить ребенок

Отец подал в суд, чтобы определить место жительства ребёнка: он рассказал, что с мая 2025 года воспитывает сына сам — раньше мальчик жил с мамой, но у неё есть проблемы с алкоголем. Районный суд встал на сторону отца.

Но потом родители сами пришли к соглашению и попросили суд его утвердить. Апелляционный суд проверил, не нарушает ли договор права ребёнка, и одобрил его. Прежнее решение отменили, дело закрыли.

Теперь по договорённости сын остаётся с отцом. При этом у мамы есть право видеться с ребёнком — предусмотрен даже адаптационный период, чтобы им было проще привыкнуть к новому порядку. Все важные вопросы о воспитании и развитии мальчика родители будут решать вместе, по взаимному согласию.