Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге через суд решили, с кем из родителей будет жить ребенок
Общество

В Калуге через суд решили, с кем из родителей будет жить ребенок

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:38
0 167
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Отец подал в суд, чтобы определить место жительства ребёнка: он рассказал, что с мая 2025 года воспитывает сына сам — раньше мальчик жил с мамой, но у неё есть проблемы с алкоголем. Районный суд встал на сторону отца.

Но потом родители сами пришли к соглашению и попросили суд его утвердить. Апелляционный суд проверил, не нарушает ли договор права ребёнка, и одобрил его. Прежнее решение отменили, дело закрыли.

Теперь по договорённости сын остаётся с отцом. При этом у мамы есть право видеться с ребёнком — предусмотрен даже адаптационный период, чтобы им было проще привыкнуть к новому порядку. Все важные вопросы о воспитании и развитии мальчика родители будут решать вместе, по взаимному согласию.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNKR25ob0NIaU14S21COGd1b1BHTlE9PSIsInZhbHVlIjoiRC9yL05oQVE3Uks5TCtCeUE1NmwyY01lSURBdUFEU3lEbGRONXgrVlk4TVNFNzJOcUQ2N3ZRbThCRWZwMW05aXd5M3NweFdLWjYyem1VWVowOC9IUnY1WGNZZkdEVWRCa1ZEclBZOU4zbFlQSGJkMnZHVkNvSnM0VERCNnVENjJuQ0RML0VtblVuSjZWZ0NJNXJNbFJUWndUd281TmxHckE3K1NMZUt5eUdOb3ZsTDlvc2NVV2lQVHhpVkF0a0lBUjBDUHB4d3BWMStGRyt1eGpHRE5DcHlBN05IMHNuOWYyUWpPcEhxOFo2dkJRZmxlU1NlN1NXMkNpSEsyblJMQTEyN1BOeGhIcGZ4YXpIRFQxcG05ZFRRQlhzWStUZmc3RWRCd0V4amJRR3V2OStFUkM5RWxScnY2TndNazdYczhEWWtENFQrRG1rQlM2NFI5R21TaHlrVzVqOUpaV2s3Q3M2RlovL3J6TlAweWhnWk84bi9Ic0dVYjBjcURFelFNY01ERW1hZ1FOU2RkdXZlTHVXeER6d1J1UmUvMDAySTlWZnBIRDdsMXEvRUI1QnI5OTFIMk1MR25jd29ESlhqRCIsIm1hYyI6IjJkYTVkY2M3YmQ0ODAzNzliZTIxYTBjZGQzNzRjY2FiMGRiMTUyM2E3ZjNjMTkyMTExODUxOWRmODlhNWIwNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im0xbyszZ0pjczZ2NXZyY0hLaUp6K1E9PSIsInZhbHVlIjoiWGJYU3E5cEZ1MzVqdUNHQUFQdUxjQjlDN2QrTjUzY2phRzZQOGlMMjBITE82ajRaNjdaU0NhTjBzLzczem1zcTI5RWlmeGIxVWxINzNrSGgraW5pdjYySDh6dWFYeGNBT2dLemJ4RlB4bnNHSVVCU0pNbWNZa2ZaQ00vbStvRzdXeUtaV3RSYmJZTDZXZkQyRlFFNyswTEV2Yk9oeXBqMmc2QnkwUWNBM0xrZTFwWVVQdFRtcm5yVjY0QXh1VW1kOVpZY1gzMWc1SmVmbnV1TEZsR2NwWmZFc1ZuRnFVaThwODc0cklsZXZRWmdTTjhSMHdOMnczaDZqM08xbW4xRHYzUjdVZVF3b1g3Sy9iRnYxTnJ2SG5mS2dPSWdHMkpZanMwbGJKM1NYUlozZ2ZOK3d1QUNSeCtKREVCOXQrYjlGdXd3STJ4dDdaaUxhck1uL0xiU08zRk5Tenc0UFY0bFBoa0Yxdmpoc3lDbzRuWGFkQ1M0d0c2UytaQWNuVHY5WDc1MDh0V3FPdmFvYWJUM1dHWndVbnV0TzJmVit4Smp6RWdNSHJTS3Q4VTBzZ2tqWGRJUjZnR1JhRVJJUHVBS1lUeitnclV1NEhRYnRxVWRCT21qaU84ZzZDR2k4dlNZL1JQUlpZUGxhLzJlL1hlWUJpWWd2eUZMenh5NzVDejg1TldOaFlCZE5xSGNWT0FrS2ExN0Y0TWZtTW1xZjlsNmNObUxUSVpJUWRlcDlqVDZCYU8xc0l2YjRWZ0FpbUtvalBCVjNNREgxTTZXZUxHdWxlalQzZFpvQWZwT3I1M2FheG0xczJCbThDVG93bklHOStDa1kyVDJ2S2VzNWFnVyIsIm1hYyI6ImQyZTQzYmRjZGViMDY4MjFhYzRkY2Q3ZTRlZTFiYjMxMWFiYTk4NGZlYmE2ZjI2NzllOTEyZjMzN2UzYjQ1N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+