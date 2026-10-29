В Думиничском округе чиновника оштрафовали за затягивание с ответами на обращения

Прокуратура проверила, как в администрации работают с обращениями жителей, и нашла нарушение.

Оказалось, что по двум заявлениям сроки рассмотрения продлили больше чем на 30 дней, хотя для этого не было никаких оснований.

В итоге на сотрудника администрации завели административное дело. Суд назначил ему штраф — 5 тысяч рублей.