Объем переводов россиян по СБП по итогам 2026 года вырастет на 18%

По оценке аналитиков банка ВТБ, объём переводов физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП) по итогам 2026 года вырастет на 18% и достигнет 108 трлн рублей.

Наиболее заметный рост аналитики прогнозируют во второй половине года.

Во втором полугодии объём переводов, по прогнозу, увеличится на 18% год к году — до 58,5 трлн рублей. В первом полугодии прирост составил 17%, объём переводов достиг 49,8 трлн рублей.

Сервис становится массовым инструментом для повседневных финансовых операций.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей.

В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП», — отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка.

Банки отмечают рост использования сервиса не только для переводов, но и для платежей. В 2027 году рост объёма переводов по СБП, по оценке аналитиков банка, продолжится темпами, близкими к динамике роста доходов населения.