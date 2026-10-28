Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Доля рефинансирования в кредитах наличными в России продолжает расти
Новость дня Общество

Доля рефинансирования в кредитах наличными в России продолжает расти

28.10, 14:00
0 90
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По данным Банка России и оценкам аналитиков Frank RG, в первом полугодии 2026 года доля рефинансирования в структуре выдач кредитов наличными достигла 14–17%, став одним из самых быстрорастущих подсегментов розничного кредитования. Тенденция прослеживается и у отдельных участников рынка — например, ВТБ за девять месяцев 2026 года выдал на рефинансирование потребительских кредитов более 20 млрд рублей.

В третьем квартале объём таких выдач у банка вырос на 32% к предыдущему кварталу, обеспечив половину всего годового объёма. Доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными ВТБ с начала года выросла втрое. По прогнозу банка, в четвёртом квартале тенденция может усилиться на фоне сезонного роста спроса.

Средний срок рефинансирования, по данным банка, составляет 4 года и 9 месяцев и практически не меняется: заёмщики чаще предпочитают не сокращать срок, а снижать ежемесячный платёж. Средний размер займа держится около 1 млн рублей, с начала года показатель вырос на 8%.

«Спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, а осознанным подходом заёмщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платёж становится ниже», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Программа рефинансирования у банков позволяет объединить несколько кредитов, оформленных в других организациях, при условии отсутствия просроченной задолженности по ним. По статистике ВТБ, 85% заёмщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% — три и более договора.

Эксперты связывают общий рост интереса к рефинансированию прежде всего с желанием заёмщиков заменить дорогие кредиты, оформленные в 2024–2025 годах, а также объединить несколько обязательств в один договор.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkRqRjdvSkI1ZEJqSDc0NlpjRnJpV2c9PSIsInZhbHVlIjoiWUN0S2VvRjVpZzQyWHNUVnpYZkxHK0pweXFIaWtzcnRkckxRR0hYMWJINlg4ZDE5VWorMmFVRUhVVERJLzYrUndiYnhWY0hVYzM2MWRITnpQYm4yTXVwNzkzNDVGMzE3azlWU3FlTFlLU3dnUisvanlINkpFUXBnZDIrYzVRY0NlaDhkNXJQWjkrZEFrQmhBd0lnU3d2RWVLdkF2TG1tUW1LS1FzSSs0OGRtUWdYWXlkaVdic2RCeXIzUzIxN3JwaFlaTUZtWUtPdW9ERVpndThrTWVzSVBuM29DOUZsN0Y3ZVZnc3hEOXhQYmNsRWxUTkR3TTh1SEFkeFRpaUdyQS82Rmp5L0Rhc0JLWUFIc1Z4Mzl4c1F1Ri8wakJQbDNiUG1DcWR1eXU1UTdicFdUL1JNNkJOa2YzOHVXczY0ZnhteVhFKzVLWGRVajljTEVIRVg4ZlZQRzFYSVE3UjdWOU16dWNFVmtnMWFJMmt0NGVFK0s3bWlDYlErakhWUWhneHJrZE1TVTNIS3M2c2puSG85R21sYnZsbUd0c0ZzaEZWa20wZzU5ZzVIbXM0VkhzTHVPTGxkM2IxTW9LR3lLcCIsIm1hYyI6IjFjYmEwZmNjNjVhYTU3Mzc1NWM4MDhlZTFiY2EyOTQzMTlhYzM3OGY1OTY1MTM2NGY1ODJmZTJjZjViYzgyNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik54Y3l0Q1ViZm55cnA3NjZvMlBqeUE9PSIsInZhbHVlIjoid0FzYTgzT05BYW1DRGJMMVRmZ2NMcXlmM2U2eUxqUThTNWV0ZWRNT21uYlhrNDRZNjQyeTJZeSthU2FMclEzMHRMdFBQSmFYQjhveFp0RTB2WE40MXFRbFNEeDBUNDVDenJvS1laS3JML2JBMkpadWNwejJKV2FXZTNkMlpFTThjNUlMYkdwSkFCcjJ3ZWhsKzk3YzJMc2dHYWg2WkJRbjJvUDR2aTU2NUZ3NWViMUw4clNtTGtDaXh2Y2VMckFGMXFtaWMrRGR2NlNmQjBpRCtEeWJRYUdmUTI2Z3RXS3RWWFdRek5nVGJ0eWhwM1lrSlFMMENKcHlraXI0MWcyNjdUcVhMNStqZmlDN0JrN0xOTENVa04zK29idWMvM1RmVyttM3MrVm56SFdlWUp5NmJiZ3phK2RucER5N0tJWmU1MklqWEhnZTFqSlNyQ251eTlQSXlwSGR2VVNLZm9aV0l0Wk5lQ1RLNFNKRTI3bnN0Rk96eWdBZ1hGdGIwaDZnRTA1b3FWYm1RVWN4MW5hMzA1aUhPdlVZYkdQRExBQjJGYUdiWXlNK2xTM2tzMWNLSW94dkxtdUpvTlh5dFQza3BpVTB2ajNiUm9GNjlTa3pqRmNuUkVYa2pxcC9NZ2RJaGFNRTY4S0w3UGVrSWR4ZENFYnp2dlVueFVobFFUUkN3UnhmT0dwL2lENmdSTGxuUVBYeVVZTjBqR2cwRGJqVTJkYUJ5NTMzcFBrU28za1lCUllKTWxQUU1PY1lNeWVGTVZnaHBjNVJsYk1GQzFmTjdWWEFvQ05iYjZkQjNtL0c3cHpPdWVVZWZMZDRsSnN5YkFJVW1wYXY0VHJRc1B2diIsIm1hYyI6IjI0MDQxMTE4MTdlNGU5YWQ4MTdmN2Q1ZWExMGQ3YzhhYzc2MmM3ZDFlMzllNTZkOTkyNTdjY2QyZDQ4NWZiNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+