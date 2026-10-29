28 октября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги

Депутаты утвердили кандидатуры для награждения Почётным знаком Думы «Совесть. Верность. Отечество». За активную благотворительную и волонтёрскую деятельность награждены руководители Калужского отделения Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Сергей Бирин, Михаил Зиновьев и Алексей Андрюшкин, руководитель регионального отделения «Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам» Андрей Самохин и руководитель ветеранской организации «Пограничное братство» Игорь Славин.

«Все они – настоящие патриоты, оказывают помощь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции, активно участвуют в развитии ветеранского движения и патриотическом воспитании молодого поколения. За каждым – большой коллектив единомышленников. Поздравляю с заслуженными наградами, благодарю за труд, желаю новых успехов и достижений!», – подчеркнул председатель Думы Юрий Моисеев.

Были внесены изменения в бюджет Калуги на 2026 год. Доходная часть за счёт безвозмездных поступлений, меняется ведомственная структура расходов. Выделяются дополнительные средства на финансовую поддержку МУП «Управление калужского троллейбуса» и «Калугатеплосеть», предоставление мер социальной поддержки и субсидий социально ориентированным НКО, переселение граждан из аварийного жилфонда, ремонт зданий школ и детсадов.

Депутаты скорректировали решение «Об утверждении Порядка формирования и финансирования расходов по исполнению судебных актов о проведении капремонта многоквартирных домов». Меняются объёмы, виды и стоимость работ, установленных в процессе разработки и экспертизы проектно-сметной документации.

Также были внесены изменения в Правила застройки и землепользования города Калуги. Меняются границы и градостроительные регламенты территориальных зон в части, касающейся состава видов разрешённого использования, изменения предельных параметров разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Участку улично-дорожной сети в районе ГТРК «Калуга» присвоено наименование «улица 100 лет Радио».

Принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества. Бесхозяйными признаны канализационные сети и выпуски канализационных сетей на улицах Суворова, Широкая, Подвойская, Гурьянова и Грабцевское шоссе.

Муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки, связанные с техническим обслуживанием автобусов ЛиАЗ Сити Макс и закупкой выключателей, а МУП «Калугатеплосеть» – сделка по приобретению мобильной дизель-генераторной установки 500 кВт.