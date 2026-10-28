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«Архбум тиссью групп»: своя бумага, свой бренд

Компания стала «Брендом года – 2026» премии от медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга».
28.10, 13:04
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Российская продукция из российского сырья

«Архбум тиссью групп» работает в парке Ворсино и выпускает бумажные санитарно-гигиенические изделия: туалетную бумагу, салфетки, полотенца. Компания побеждает в народном голосовании уже третий год подряд, значит, ее продукция востребована и узнаваема. Еще бы — только здесь есть единственное в России запатентованное производство смываемой втулки.

В прошлом году компания вышла на новый рынок в сегменте «вне дома» — для бизнес-центров, гостиничного и ресторанного бизнеса. Продукция такого же качества, отличается только по форматам и упаковке. Например, длина туалетной бумаги в рулоне не 18-20 метров, а от 150 до 500, чтобы замена происходила реже.

— Мы используем российское сырье и выпускаем продукцию из высококачественной целлюлозы Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, — говорит директор «Архбум тиссью групп» Кирилл Михеев.

Soffione и компания

Основной бренд компании — Soffione, под которым выпускают туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки и бумажные платочки. Ассортимент включает несколько линеек, в том числе детскую Soffione Sensato Bambino — сертифицированную для применения с первых дней жизни. В составе содержится серебро, а рулоны бумаги адаптированы под маленькую детскую ручку.

Продукция проходит обязательную сертификацию и несколько добровольных. Применяется более 30 методик контроля на всех этапах производства, а новинки выходят только после подтверждения их соответствия национальным стандартам.

Люди и условия

Производство — это современные технологии, просторные цеха, автоматизированные линии. В «Архбум тиссью групп» создают условия для безопасной и комфортной работы: эргономика рабочих мест, хорошее освещение, вентиляция помещений и другие показатели по международным стандартам ИСО.

С первого дня сотрудники получают стабильную зарплату, ДМС со стоматологией и компенсацию занятий в спортзале, в дальнейшем — возможность обучения и повышения квалификации.

Завод расположен достаточно обособленно, поэтому есть бесплатный корпоративный транспорт и столовая прямо на территории.

Задачу привлечения специалистов в компании решают многопрофильно: через сотрудничество с колледжами и вузами региона, через участие в ярмарках вакансий, экскурсии и практику для учащихся. Процесс можно увидеть своими глазами: как сначала делают рулоны бумаги-основы весом до пяти тонн каждый, потом на автоматизированных линиях их превращают в привычную всем продукцию.

На молодом предприятии уже закладываются основы трудовых династий — здесь работает 17 супружеских пар. Компания не забывает и о досуге своих работников: регулярно проводятся семейные праздники, спортивные соревнования, детские конкурсы.

Участие в жизни региона

«Архбум тиссью групп» ведет активную социальную политику. Поддерживает детские центры, учреждения здравоохранения, участвует в экологических и благотворительных акциях, спортивных марафонах. В этом году компания присоединилась к региональному проекту «Проф­ориентация», в рамках которого проводятся экскурсии для школ Калужской области.

Именно из таких составляющих — качество продукции, внимание к своему покупателю, продуманные технологические и экологические решения — складывается бренд, которому доверяют.

И судя по результатам народного голосования, покупатели видят в «Архбум тиссью групп» то, что для них действительно важно при выборе ­товаров для повседневного ­использования.

Калужская обл., Боровский р-н, д. Добрино, 6-й Восточный пр-д, зд. 8.

Тел.: +7 (495) 122-24-30.

https://arh-tissue.ru/

Реклама. ООО "АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП". ИНН 4003033530. erid: 2VfnxvK4uyE
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