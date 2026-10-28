10 лет исполнилось общественной организации «Город надежды»

Калужская региональная общественная организация «Город надежды» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам с детства. Она была создана в октябре 2016 года родителями детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития, такими как синдром Дауна, расстройства аутистического спектра, ДЦП и генетические заболевания. За это время организация поддержала 65 семей, в которых воспитывается 76 детей, и реализовала 9 проектов при грантовой поддержке на сумму более 13 млн. рублей. Её главная цель – создать среду, где ребёнок с особыми потребностями может раскрыться, а семья – получать комплексную помощь. В 2023 году организация «Город надежды» заняла 1 место на Всероссийском конкурсе лучших практик социально ориентированных НКО «Меняем мир вместе» в номинации «Лучшая региональная практика НКО, направленная на поддержку семей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью».

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев поздравил членов организации с юбилеем и вручил им дипломы Калужского регионального отделения Паралимпийского комитета России.

«10 лет добрых дел, душевного тепла, заботы и сочувствия. Поздравил с юбилеем и наградил членов общественной организации «Город надежды». Искренне поблагодарил за их нелёгкий, но такой важный и нужный труд, благодаря которому дети с ограниченными возможностями могут жить полноценной жизнью и найти своё место в мире», – прокомментировал Юрий Моисеев.