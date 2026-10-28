Пять дронов перехватили над тремя округами, Калугой и Обнинском

Вечером и в ночь на среду, 28 октября, ПВО нейтрализовала пять беспилотников, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

Аппараты появились над Боровским, Козельским и Ульяновским округами, а также у окраин Калуги и Обнинска.

В Боровском округе обломки одного дрона повредили автомобиль и забор возле здания. Люди не пострадали. Судя по первым сведениям, других последствий пока не зафиксировано.

Специалисты выехали на места, чтобы оценить обстановку.