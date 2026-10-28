Пять дронов перехватили над тремя округами, Калугой и Обнинском
Вечером и в ночь на среду, 28 октября, ПВО нейтрализовала пять беспилотников, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
Аппараты появились над Боровским, Козельским и Ульяновским округами, а также у окраин Калуги и Обнинска.
В Боровском округе обломки одного дрона повредили автомобиль и забор возле здания. Люди не пострадали. Судя по первым сведениям, других последствий пока не зафиксировано.
Специалисты выехали на места, чтобы оценить обстановку.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь