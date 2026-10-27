Открылся приём заявок на IV Всероссийскую муниципальную премию «Служение»

Эту награду присваивают тем, кто внёс особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни населения. Утверждено девять номинаций, включая новую — «Цифровой муниципалитет — технологии для людей».

В прошлом году наш земляк Евгений Филонов стал лауреатом премии в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» — награду директору Серпейской школы вручил лично Президент Владимир Путин.

Как отметил Сергей Кириенко, в сентябре Президент подписал Указ, согласно которому Форум и Премия теперь будут ежегодными.

Сопредседатель ВАРМСУ, председатель Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева отметила, что в прошлом сезоне 34% участников подали заявки повторно, тогда как годом ранее таких было 7%. По её словам, муниципалы возвращаются с новыми решениями, а Премия должна отражать реальные задачи территорий и помогать коллегам перенимать опыт, который уже работает на местах.

Приём заявок на Премию будет вестись до 29 ноября.