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Общество

В Калужской области скоро откроют три новых модульных ФАПа

Дмитрий Ивьев
27.10, 11:41
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В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» построили фельдшерско-акушерские пункты в трёх округах региона.

Новые ФАПы появились:

  • в селе Грабцево Ферзиковского округа;
  • в селе Новослободское;
  • в деревне Церковщина Спас-Деменского округа.

Площадь каждого пункта — 104,5 квадратного метра. В зданиях обустроили просторные кабинеты.

Сейчас идёт подготовка к запуску: предстоит благоустроить территорию, установить оборудование и оформить лицензии. После этого ФАПы начнут принимать пациентов.

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