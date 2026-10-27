В Калужской области скоро откроют три новых модульных ФАПа
В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» построили фельдшерско-акушерские пункты в трёх округах региона.
Новые ФАПы появились:
- в селе Грабцево Ферзиковского округа;
- в селе Новослободское;
- в деревне Церковщина Спас-Деменского округа.
Площадь каждого пункта — 104,5 квадратного метра. В зданиях обустроили просторные кабинеты.
Сейчас идёт подготовка к запуску: предстоит благоустроить территорию, установить оборудование и оформить лицензии. После этого ФАПы начнут принимать пациентов.
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