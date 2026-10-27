В Обнинске в школе №4 появился военно-исторический музей

В школе № 4 имени Л. Г. Осипенко в Обнинске открыли военно-патриотический музей — проект реализовали в рамках программы школьных инициатив. Он называется «Арт-проект «История в лицах».

Для проекта подготовили профессиональные эскизы, закупили оборудование и материалы, а ещё оформили фасады школы: теперь на стенах — яркие композиции, в которых сочетаются историческая правда и современное искусство.

Главная идея — увековечить память Героя Советского Союза Леонида Гавриловича Осипенко и физика Игоря Васильевича Курчатова: их образы появились на муралах. Авторы проекта надеются, что так у школьников будет крепче чувство патриотизма, а облик города станет интереснее.

На всё потратили 619 тысяч рублей. Больше всего средств — 499,2 тысячи рублей (80,65 %) — выделили из областного бюджета.