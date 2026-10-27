Ветераны СВО проходят «Школу фермера» при поддержке фонда «Защитники Отечества»

В Москве состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции, которые прошли обучение в рамках образовательного проекта «Школа фермера».

Проект охватил более 1000 человек.

Осенняя волна проекта «Школа фермера» стартовала 5 октября в 69 регионах, в том числе и в Калужской области, где к обучению присоединились 30 человек, среди них ветеран СВО и родные бойцов.

Слушатели могут освоить три направления: организация фермерского хозяйства, цифровизация сельского хозяйства и переработка продукции.

Один из участников проекта — Вячеслав Бойченко из Калуги. Ещё год назад он не предполагал, что снова окажется за учебной партой. В начале 2026 года мужчина получил ранение в зоне проведения СВО, прошёл госпитализацию и лечение, после чего вернулся домой в поисках своего дела. Вячеслав признаётся, что главным желанием было приносить пользу. Теперь он планирует развивать в регионе улитководство — новое и перспективное направление. Ветеран уверен: любые знания полезны, а без обучения невозможно добиться успеха.

Для ветеранов СВО предусмотрены специальные меры поддержки, в том числе грант «Агромотиватор». В 2025 году его получили более 60 человек, а общий объем финансирования составил около 250 млн рублей. В 2026 году программа расширена: в 73 регионах планируется реализовать 237 грантовых проектов с общим бюджетом более 939 млн рублей.