Геннадий Новосельцев принял участие в заседании президиума политсовета регионального отделения «Единая Россия»

26 октября в Калуге состоялось заседание президиума политсовета Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В состав президиума входят секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор области Владислав Шапша, председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова, председатель Думы городского округа Калуги Юрий Моисеев, руководитель регионального исполкома Калужского отделения партии Алексей Максименко, члены областного правительства, руководители ряда муниципалитетов, депутатский корпус «Единой России».

Осуждалась кандидатура для замещения вакантного депутатского мандата Законодательного Собрания в связи с избранием в Государственную Думу Федерального Собрания России IX созыва Дмитрия Афанасьева и досрочным прекращением его депутатских полномочий в региональном парламенте.

Члены президиума в качестве кандидата на вакантный мандат утвердили Сергея Лукашова. Соответствующее решение в ближайшее время будет направлено в Избирательную комиссию области.

Сергей Лукашов родился в Людинове, окончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, является членом молодёжного парламента при Законодательном Собрании области Х состава. Занимается сельским хозяйством и волонтёрской деятельностью, активно поддерживает участников СВО и членов их семей.

Геннадий Новосельцев выразил уверенность в том, что Сергей Лукашов станет достойным представителем депутатского корпуса области.