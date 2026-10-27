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Общество

В деревне Милеево появилась мобильная связь

Дмитрий Ивьев
27.10, 08:36
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В деревне Милеево Куйбышевского района впервые заработала мобильная связь и скоростной интернет. Теперь этими услугами могут пользоваться около 200 местных жителей. В населённом пункте запустили базовую станцию: она построена на российском оборудовании и покрывает всю территорию деревни.

С появлением связи у людей стало гораздо больше возможностей: можно звонить родным, оперативно вызывать экстренные службы, общаться в мессенджерах. Кроме того, жители смогут записываться на приём к врачу онлайн, учиться и даже работать через интернет.

Важно, что станция работает на отечественном телеком-оборудовании — это помогает развивать собственные технологические решения и укреплять цифровую инфраструктуру страны. Проект также вписывается в задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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