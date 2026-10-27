В Калуге согласовали кандидатуру нового депутата Заксобрания

На заседании Президиума Регионального политсовета «Единой России» одобрили кандидатуру Сергея Лукашова на вакантный депутатский мандат в Заксобрании Калужской области. Мандат освободился после того, как Дмитрий Афанасьев досрочно отказался от полномочий, чтобы работать в Госдуме РФ.

Сергей Лукашов родом из Людиново, окончил МГТУ им. Баумана, входит в состав Молодёжного парламента. Сейчас он ведёт агробизнес в Козельском округе — специализируется на выращивании ягод. Кроме того, Сергей активно занимается волонтёрством: поддерживает участников СВО и их семьи. Теперь предложение о его назначении направили в региональный Избирком.

Также на заседании губернатор Владислав Шапша вручил партийный билет Михаилу Раденко. Михаил — уроженец региона, сейчас он руководит подразделением в Минтрансе РФ, но продолжает поддерживать связь с малой родиной.