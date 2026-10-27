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Общество

Владислав Шапша поздравил Дмитрия Афанасьева с избранием в Госдуму

Дмитрий Ивьев
27.10, 07:09
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил Дмитрия Афанасьева с избранием депутатом Государственной Думы РФ и назначением заместителем руководителя фракции партии.

Глава региона напомнил, что партия шла на выборы с новой Народной программой, основанной на наказах жителей. Правительство РФ, в свою очередь, подтвердило, что задачи программы обеспечат ресурсами в бюджете.

Во время рабочей встречи стороны также обсудили дальнейшие планы совместной работы. Дмитрий Афанасьев также входит в комитет Госдумы по просвещению.

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