Владислав Шапша поздравил Дмитрия Афанасьева с избранием в Госдуму

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил Дмитрия Афанасьева с избранием депутатом Государственной Думы РФ и назначением заместителем руководителя фракции партии.

Глава региона напомнил, что партия шла на выборы с новой Народной программой, основанной на наказах жителей. Правительство РФ, в свою очередь, подтвердило, что задачи программы обеспечат ресурсами в бюджете.

Во время рабочей встречи стороны также обсудили дальнейшие планы совместной работы. Дмитрий Афанасьев также входит в комитет Госдумы по просвещению.