В Калужской области снизился дефицит врачей

Дефицит медицинских кадров в регионе постепенно сокращается, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, системная работа по привлечению специалистов приносит результаты.

Важную роль играет Кадровый центр здравоохранения: он помогает планировать подготовку медиков с учётом реальных потребностей больниц и поликлиник. В первую очередь это касается целевого набора. Кроме того, регион сотрудничает с ведущими медицинскими вузами страны, а также опирается на местные учебные заведения.

С начала года в медучреждения региона приняли на работу 320 медработников — в том числе специалистов, приехавших из других областей. Сейчас баланс между ушедшими и новыми сотрудниками положительный. Дефицит врачей удалось сократить на 17%, а по средним медработникам — на 21%.

Губернатор подчеркнул, что важно не только привлекать кадры, но и создавать условия, чтобы врачи оставались в регионе. Для этого строят и ремонтируют медучреждения, оказывают социальную поддержку — от выплат до помощи с жильём. Кроме того, молодым специалистам помогают освоиться на новом месте: им выделяют опытных наставников — всего таких наставников в области 250 человек. Владислав Шапша выразил надежду, что положительная динамика сохранится: это напрямую влияет на качество жизни жителей региона.