Геннадий Новосельцев рассказал о решении вопроса с ремонтом дороги в Товарково

В мае председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провел прием граждан в Кондрово.

Екатерина Васильевна Хорошилова обратилась к нему с просьбой о ремонте дороги по улице Советской в Товарково.

26 октября Геннадий Новосельцев сообщил о результатах работы.

- Вместе с Правительством области и муниципалитетом нашли решение: благодаря экономии средств регионального дорожного фонда на ремонт удалось направить около 10 млн 786 тысяч рублей. Жители уже больше месяца пользуются новой дорогой и говорят спасибо. По улице уложено асфальтовое покрытие, обустроен тротуар, установлены дорожные знаки. Ещё один наказ выполнен, - рассказал об итогах работы на своих страницах в социальных сетях Геннадий Новосельцев.

По его словам, ремонт дороги - это возможность для местных жителей безопасно и комфортно добираться домой, в школу, на работу.