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Общество

Геннадий Новосельцев рассказал о решении вопроса с ремонтом дороги в Товарково

27.10, 09:09
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В мае председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев провел прием граждан в Кондрово.

Екатерина Васильевна Хорошилова обратилась к нему с просьбой о ремонте дороги по улице Советской в Товарково.

26 октября Геннадий Новосельцев сообщил о результатах работы.

- Вместе с Правительством области и муниципалитетом нашли решение: благодаря экономии средств регионального дорожного фонда на ремонт удалось направить около 10 млн 786 тысяч рублей. Жители уже больше месяца пользуются новой дорогой и говорят спасибо. По улице уложено асфальтовое покрытие, обустроен тротуар, установлены дорожные знаки. Ещё один наказ выполнен, - рассказал об итогах работы на своих страницах в социальных сетях Геннадий Новосельцев.

По его словам, ремонт дороги - это возможность для местных жителей безопасно и комфортно добираться домой, в школу, на работу.

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