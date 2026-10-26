В Боровском округе арестовали шесть машин должников

В Боровском муниципальном округе прошёл совместный рейд Госавтоинспекции и судебных приставов. Об этом 26 октября сообщили в региональном УМВД.

Для поиска машин использовали аппаратный комплекс «Дорожный пристав». Он автоматически считывает номера и проверяет их по базе должников. Всего инспекторы проверили 67 транспортных средств.

По итогам рейда на 6 автомобилей составили акты ареста. Пользоваться ими нельзя до полного погашения задолженности. Владельцы машин на месте оплатили долги на общую сумму более 450 тысяч рублей.

Из этой суммы свыше 61 тысячи рублей – штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает: на добровольную оплату штрафов даётся 60 дней. Если не уложиться в срок, водителя могут привлечь к административной ответственности.