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Новость дня Общество

В Калужской области восстановили выдачу льготных лекарств

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 18:02
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Фото: Минздрав Калужской области.
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Сбой произошёл в минувший четверг, но его быстро устранили. Об этом 26 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.

Причина сбоя – техническая. Вышел из строя сервер. Сейчас его работа полностью налажена. Специалисты оперативно решили проблему.

Сегодня с утра большинство аптек в штатном режиме выдают льготные препараты.

- Чувствительный вопрос для жителей. Поэтому выделяем необходимые средства из областного бюджета на эти цели, – отметил губернатор.

Самое главное – лекарств в регионе достаточно. На складе ГП «Калугафармация» сформирован необходимый запас.

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