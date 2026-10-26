В Калужской области восстановили выдачу льготных лекарств
Сбой произошёл в минувший четверг, но его быстро устранили. Об этом 26 октября сообщил губернатор Владислав Шапша.
Причина сбоя – техническая. Вышел из строя сервер. Сейчас его работа полностью налажена. Специалисты оперативно решили проблему.
Сегодня с утра большинство аптек в штатном режиме выдают льготные препараты.
- Чувствительный вопрос для жителей. Поэтому выделяем необходимые средства из областного бюджета на эти цели, – отметил губернатор.
Самое главное – лекарств в регионе достаточно. На складе ГП «Калугафармация» сформирован необходимый запас.
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