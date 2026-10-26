В Калужской области объявили режим ракетной опасности

В Калужской области действует режим ракетной опасности. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили оперативные службы.

Если вы находитесь дома, лучше перейти в комнату без окон или в коридор.

Если вы на улице или в транспорте, как можно скорее зайдите в ближайшее здание.

Используйте «правило двух стен». Выберите в помещении место, отделённое от улицы двумя стенами. Например, подойдут коридор или ванная комната.

Сохраняйте спокойствие и дождитесь отмены режима ракетной опасности. Следите за официальными сообщениями.