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Новость дня Общество

В Калужской области объявили режим ракетной опасности

Сергей ПЕТРОВ
26.10, 13:31
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В Калужской области действует режим ракетной опасности. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности. Об этом сообщили оперативные службы.

Если вы находитесь дома, лучше перейти в комнату без окон или в коридор.

Если вы на улице или в транспорте, как можно скорее зайдите в ближайшее здание.

Используйте «правило двух стен». Выберите в помещении место, отделённое от улицы двумя стенами. Например, подойдут коридор или ванная комната.

Сохраняйте спокойствие и дождитесь отмены режима ракетной опасности. Следите за официальными сообщениями.

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